أخبار مصر | تحذيرات مهمة من "الصحة" إلى المخالطين لمصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذيرات مهمة من "الصحة" إلى المخالطين لمصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة الصحة والسكان، نصائح وإرشادات مهمة للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاءت الإرشادات كالآتي:

_ عدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل "14 يومًا".

- تخصيص مكان منعزل في المنزل، ويكون جيد التهوية.

- غسل اليدين دائمًا بالمياه والصابون لمدة 20 ثانية.

- تجنب الزيارات بأنواعها.

- تقليل الانتقال من مكان العزل إلى مكان آخر.

- ارتداء الكمامة بشكل صحيح، والتخلص منها في كيس مغلق بعد الاستخدام.

- تغطية الفم والأنف بمنديل عند العطس أو السعال.

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

- اتباع نظام غذائي متوازن قليل الدهون.

- تناول مياه دافئة بدلًا من المشروبات الباردة.

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- عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل مستمر، فيجب أن تكون بتعليمات الطبيب فقط.

- متابعة درجة حرارة الجسم كل ثماني ساعات.

- في حالة ظهور أي أعراض على المخالط أو أحد من أفراد أسرته مثل صعوبة التنفس أو الاختناق أو ارتفاع درجة الحرارة أو السعال، يجب استشارة الطبيب أو الاتصال بالخط الساخن "105".

- في حالة الذهاب إلى المستشفى يجب ارتداء الكمامة والابتعاد عن المواصلات العامة.

خروج 160 من مستشفات لعزل وارتفاع أعداد المتعافين لـ2486

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة.

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.