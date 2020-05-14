أخبار مصر | نصائح لضمان نجاح "الدايت" خلال شهر رمضان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر نصائح لضمان نجاح "الدايت" خلال شهر رمضان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، نصائح يومية للمواطنين للمساعدة على الصيام خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا بالبلاد، وجاءت النصائح تحت عنوان "صومًا مقبولًا ومناعة قوية".

ونصيحة اليوم لضمان نجاح " الدايت" خلال شهر رمضان، وتضمنت الآتي:



1- شرب اللبن الرايب أو تناول زبادى خاصة عند السحور ويفضل مع عصرة ليمون لأنه يساعد على امتصاص البروتين من الزبادي ويرفع الحرق أثناء النوم.

2- شرب المياه لتنشيط أجهزة الجسم والتخلص من السموم.

3- تجنب الحلويات والعصائر المحلاة مثل قمر الدين والكركاديه.

4- يجب مراعاة تناول المياه بعد الإفطار على فترات وليس مرة واحدة.

5- عدم الإفراط في الطعام عمومًا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

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2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

