مصر | تأجيل استئناف حسام حبيب على حكم حبسه بتهمة ضرب منتج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل استئناف حسام حبيب على حكم حبسه بتهمة ضرب منتج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل الاستئناف المقدم من المطرب حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، في جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل، لجلسة 2 يوليو المقبل.

وكانت تقدمت النيابة العامة، باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى على المخرج ياسر خليل بالضرب، مطالبة بالبراءة.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما ابتدائيا بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدي بالضرب على المنتج ياسر جلال.