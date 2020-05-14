مصر | بينهم خليجي.. سقوط عصابة تهريب العقاقير الطبية خارج البلاد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر بينهم خليجي.. سقوط عصابة تهريب العقاقير الطبية خارج البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الأموال العامة، في ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلي بقصد تهريبها خارج البلاد.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 9 أشخاص، 3 من موظفي إحدى شركات الأدوية الحكومية، شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 5 من موظفي الجمارك، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تهريب العقاقير الطبية المحظور تصديرها والمستوردة بمعرفة الشركات الحكومية لعلاج بعض الأمراض المزمنة، والمدعمة من قبل الدولة لبيعها بالسوق المحلي فقط.

وتبين قيام موظفى شركة الأدوية باستغلال موقعهم الوظيفي وطبيعة عملهم وتزوير المستندات اللازمة لإتمام عملية التصدير وإعتماد تلك المستندات لإستصدار الموافقات الحكومية اللازمة لعملية التصدير لشركات مملوكة للمتهم الذى يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالخارج، وفقًا للإجراءات المتبعة، وإثباتهم تصدير تلك العقاقير على خلاف الحقيقة، وإثباتهم أوزان إجمالية للعقاقير الطبية بتلك القوائم بأزيد من أوزانها الحقيقية، مما مكنهم من تهريب ما يتم تجميعه من عقاقير طبية من السوق المحلى بملايين الجنيهات.

ولفتت التحريات إلى قيام موظفي الجمارك، باستغلال موقعهم الوظيفى بالتزوير والتلاعب فى مستندات الشحن بإثبات وقائع غير حقيقية فى صورة وقائع حقيقية مما مكن (المتهمين) من التربح والإضرار بأموال الدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة نقص أو اختفاء بعض الأدوية المهربة للخارج من السوق المحلى، وذلك بقيامهم بإثبات إنتقالهم شركات الأدوية، ومعاينتهم للعقاقير الطبية المصدرة ومطابقتها بالمستندات الخاصة بالموافقات التصديرية، فضلًا عن إثباتهم إغلاق الحاويات بالسيل الجمركى وتسليمهم بوصلة التوصيل لسائقى السيارات القائمين بنقل تلك الحاويات لجمرك شرق التفريعة على خلاف الحقيقة.

Advertisements

وبمراجعة مسئولي شركة الأدوية تبين عدم حضور أحد من موظفي الجمارك أو سيارات النقل المثبت بياناتهم وتواريخ ذهابهم لشركة الأدوية بمستندات الجمارك، وبسؤال سائقى الشاحنات التى تولت نقل حاويات العقاقير الطبية أفادوا بعدم ذهابهم لمقر شركة "الأدوية" لتحميل تلك الشحنات وإثبات دخولهم للميناء محل عملهم.

كما تبين قيام موظفي الجمارك بفحص تلك الحاويات صوريًا، حيث أرشد مالك وقائد سيارة نقل مقطورة، السابق قيامه بنقل حاوية من مخزن بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة دون فحصها جمركيًا، وتوجه بها عقب ذلك مباشرةً لجمرك شرق التفريعة ببور سعيد لشحنها خارج البلاد، كما تبين قيام مدير بشركة لتوزيع الأدوية، بإستئجار المخزن المشار إليه لإستخدامه فى ممارسة نشاط تجارة العقاقير الطبية بدون ترخيص وكذا تخزين العقاقير الطبية التى يتم تجميعها من السوق المحلى لحساب المتهم الذى يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لتهريبها للخارج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 8 من المتهمين، وبإستهداف مخزن الأدوية ضُبط بداخله (قرابة 46 ألف عبوة دوائية مختلفة الأنواع)، وذلك عقب تجميعها من السوق المحلى تمهيدًا لتهريبها للخارج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.