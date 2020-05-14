مصر | مداهمة شركة مونتاج غير مرخصة بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر مداهمة شركة مونتاج غير مرخصة بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شركة للمونتاج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، وبداخلها 2 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية "يعملان كوحدتي مونتاج" بالمخالفة للقانون.

وفي مجال مكافحة جرائم المطبوعات، تم ضبط 5 مكتبات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.