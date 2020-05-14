مصر | إحباط ترويج 200 طربة حشيش بقيمة مليون و400 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 04:29 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 200 طربة حشيش بقيمة مليون و400 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط مكافحة المخدرات، في ضبط 3 من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والبحيرة، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش.

وكانت تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بمحافظة شمال سيناء، مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 15 كيلو جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول.

كما تابعت الإدارة نشاط عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة، وبحوزتهما عدد 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 5 كيلو جرام"، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

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وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و400 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

الإفراج عن 528 سجينا

وفي سياق آخر، عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (228) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (300) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وجاء ذلك استمرارًا لتنفيذ قرار عبد الفتاح السيسي، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء 2020).