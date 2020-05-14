شكرا لقرائتكم خبر عن 4 من أسرة واحدة بينهم طفلين .. المنيا تسجل أعلى عدد إصابة يومية بـ 11 حالة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تسجيل أعلى نسبة إصابة يومية منذ ظهور وباء فيروس كورونا. وقالت مديرية الصحة بالمنيا في بيان لها، بلغ عدد الحالات المصابة 11 شخصا بينهم 5 مصابين من مدينة المنيا «4 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفلين بشارع السلخانة، ومصاب من عزبة المصاص، و4 مصابين بمركز بني مزار (2 قرية شمس الدين – ومصاب بالقيس – ومصاب بالشيخ فضل)، ومصاب بمدينة العدوة، وأخر بقرية منسافيس بمركز أبوقرقاص وفقا لإعلان وزارة الصحة مساء أمس الأربعاء. كما أعلنت مستشفى حجر ملوي، وفاة مصاب بكورونا «أحمد جاد على، 60 سنة، مقيم بسوهاج»، عقب تعرضه لانتكاسة صحية، واستمرار علاج 105 مصاب داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 10,431

تعافي 2,486

وفيات 556

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