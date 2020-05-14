شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: درجات الحرارة الأسبوع المقبل «أربعينات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، «إننا سوف نشعر بالارتفاعات الشديدة والملحوظة في درجات الحرارة بداية من بعد غدً السبت».

وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، الخميس، أن «الأسبوع المقبل سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة لنهايته، حيث ستصل درجات الحرارة لأربعين درجة مئوية على القاهرة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الأسبوع الأربعيني».

وتعليقاً على ما ورد بالنشرة الجوية من سقوط أمطار غداً الجمعة على القاهرة ( 30 % تقريباً )، وأمطار على جنوب البلاد ( 50: 60 % تقريباً )، قال «شاهين» إن «30 % و50: 60 % تشير إلى احتمالية الحدوث».

وعن طقس، غداً الجمعة، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط أحيانًا، كما يتوقع الخبراء طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط أحيانًا.

والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على الجنوب، وهناك أمطار خفيفة على القاهرة (30% تقريبًا)، خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50: 60%)، على فترات متقطعة من اليوم.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «36 – 20»، الإسكندرية «29– 19»، قنا «41- 20»، الأقصر «42 – 23»، أسوان «42 – 25».