شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الدلنجات: تطهير وتعقيم «الحجر المحروق» قبل وضع 3 منازل تحت الحجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، إنه تم رش وتطهير وتعقيم 3 منازل بقرية الحجر المحروق التابعة لمركز الدلنجات، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز، قبل وضعهم تحت الحجر الصحى، مشيرًا إلى أن جميع تلك المنازل من المخالطين لأمين شرطة مصاب بالفيروس ويعمل في القاهرة.

وأضاف «غطاس» بقيام الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورش وتطهير شوارع القرية، وكثفت الإدارة الصحية برئاسة الدكتور أسامة عمار، بأعمال الرش والتطهير والتعقيم للقرية، كما قام فريق المتوطنة بمديرية الصحة بتكثيف أعمال الرش والتطهير بشوارع القرية ورش وتطهير وتعقيم منازل الأسر الموضوعة تحت الحجر الصحى كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تطهير وتعقيم بقرية «الحجر المحروق» في البحيرة

وأوضح «رئيس مدينة الدلنجات» بأنه تم حصر المخالطين للمصاب وعددهم 12 شخصًا وتم عزلهم في 3 منازل، مشيرًا إلى أنه يتم متابعتهم بصفة دورية من جانب فرق الترصد والمتابعة، وفي حالة ظهور أعراض خلال فترة العزل سيتم نقل المشتبه في إصابته إلى مستشفي صدر دمنهور لفحصه.

وأصدرت الوحدة المحلية للدلنجات بيانًا عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» جاء فيه: «نناشدكم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالسادة المواطنين الالتزام التام بالتعليمات التي تصدرها الدولة حفاظًا على حياة الجميع، ونثق في وعي والتزام مواطني مركز ومدينة الدلنجات، الذي اتضح خلال الأيام السابقة حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار العدوى، وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء».