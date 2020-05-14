شكرا لقرائتكم خبر عن «بني سويف فيها حاجة حلوة».. الإيبارشية والأديرة توزع شنط رمضان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت إيبارشية وأديرة بني سويف قرابة ٦٥٠ كرتونة وشنطة رمضان، إلى عدد من أئمة المساجد والمسؤولين لتوزيعها على الأكثر احتياجا، في إطار الدور الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والوحدة الوطنية التي تجمع ابناء الوطن الواحد.

ففي بني سويف، قام القس إسطفانوس سليمان راعي كنيسة السيدة العذراء ببني سويف، بتسليم الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عدد 300 شنطة رمضان تحتوي على كميات من المواد الغذائية لتقديمها إلى العمال والعاملات بالمديرية والمستشفيات.

كما وزع ديرا الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر شمال بني سويف، وللعام الثامن على التوالي 350 كرتونة سلع غذائية على الفقراء من المسلمين بدائرة المركز، بالتعاون مع عدد من المساجد، بمناسبة شهر رمضان المبارك، استبدالا لمائدة الوحدة الوطنية التي كان ينظمها الديرين سابقا.

وقال جرجس وهيب، ناشط قبطي، إنه في إطار الاستغلال الأمثل للأموال التي كانت تنفق على إقامة مائدة الوحدة الوطنية خلال شهر رمضان المبارك، والتي كان يعدها ديرا الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بناصر، سنويا في شهر رمضان، تم استبدلهما منذ سنوات بكرتونات السلع الغذائية على الأسر محدودة الدخل.

وقال إن الديرين أهديا هذا العام 350 كرتونة مواد غذائية لعدد من أئمة مساجد مدينة بوش تحتوي على كميات من السكر والشاي والزيت والسمن والعدس والفول والمكرونة والأرز، لتوزيعها على الاسر الفقيرة ومحدودي الدخل.

وفي سياق آخر؛ أقدم ٣ شباب من الأقباط، على تنظيم مبادرة لإفطار الصائمين من المارة بشوارع بني سويف، وذلك بتوفير وجبات جاهزة وتوزيعها على الصائمين.

وقال مرقص موريس، أحد الشباب المشاركين في المبادرة: «قررت أنا واثنين من اصدقائي شراء وجبات جاهزة وتوزيعها على الصائمين».

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وتابع: «جهزنا حوالي ٥٠ وجبة وقمنا بتوزيع جزء منها على الأكثر احتياجا ممن نعرفهم، ثم توجهنا إلى الطرق لتوزيعها على الصائمين من الماره».

وأضاف مرقص: «ما قمنا به ما هو إلا رحمة وترابط بين أبناء الشعب المصري، لأننا بالنهاية مجتمع واحد ونسيج واحد، هذا ما تعلمناه منذ صغرنا في مدارسنا».

شنطة رمضان من إيبارشية وأديرة بني سويف

شنطة رمضان من إيبارشية وأديرة بني سويف

شنطة رمضان من إيبارشية وأديرة بني سويف