شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم مستشفى دار الشفا بطنطا بعد ظهور أول حالة إصابة بـ«كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى دار الشفا بطنطا بالغربية حملة تطهير وتعقيم شاملة لكافة الأقسام والطوابق والأسطح والأرضيات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور أول حالة إصابة داخل المستشفى.

جاء ذلك بتعليمات من الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وتكليف إدارة العلاج الحر، بقيادة الدكتور حامد محمود.

وانتقل، على الفور، الدكتور بيشوي سامي، مفتش العلاج الحر بالمديرية، والدكتورة هدى حاتم، مفتش العلاج الحر، لتنفيذ حملة التطهير والتدريب على مكافحة العدوى والالتزام بالواقيات الشخصية وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه والالتزام بالتدابير الاحترازية.

تطهير وتعقيم مستشفي دار الشفا بعد ظهور أول حاله إصابه بفيروس كورونا

تطهير وتعقيم مستشفي دار الشفا بعد ظهور أول حاله إصابه بفيروس كورونا

تطهير وتعقيم مستشفي دار الشفا بعد ظهور أول حاله إصابه بفيروس كورونا

تطهير وتعقيم مستشفي دار الشفا بعد ظهور أول حاله إصابه بفيروس كورونا

تطهير وتعقيم مستشفي دار الشفا بعد ظهور أول حاله إصابه بفيروس كورونا

تطهير وتعقيم مستشفي دار الشفا بعد ظهور أول حاله إصابه بفيروس كورونا