شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي أول حالة مصابة بـ«كورونا» داخل «حميات بني سويف»: عمرها 67 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مستشفى الحميات ببني سويف، برئاسة الدكتور وليد عبده، الخميس، خروج حالة لسيدة تعافت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب تلقيها العلاج اللازم داخل المستشفى.

وقال مصدر طبي داخل المستشفى في تصريحات صحفية، إن الحالة لسيدة تبلغ من العمر ٦٧ عامًا، وجرى احتجازها منذ قرابة ١١ يومًا، عقب ثبوت نتائج التحاليل الخاصة بها إيجابية لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن السيدة خضعت لبروتوكول علاج وزارة الصحة المعمول به، وجرى التأكد من تعافيها من خلال سحب عينتين منها، وثبت سلبيتهما للفيروس في المرتين.

وأشار المصدر إلى أنه «لدينا مريض آخر محتجز يخضع للبروتوكول العلاج، وتحسنت حالته وخلال أيام قليلة سيخرج إلى منزله».