شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إجراءات الشركات والمؤسسات للتعايش مع «كورونا».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وارة الصحة، عن الخطة العامة لكيفية التعايش مع فيروس كورونا وماهي الإجراءات المخصصة لكل منشأة أو جهة أو وسيلة نقل أثناء المراحل الثلاث لخطة التعايش.

وفيما يخص الشركات والمؤسسات، أوضحت خطتها التي تنقسم لثلاث محاور تتمثل في:

أولاً: بند تنظيف وتطهير المكاتب على مدار 24 ساعة والحد من التزاحم ومنها، وهنا الإجراءات التي يجب إتباعها هي:

- منع دخول أي شخص للمؤسسة دون ارتداءء الكمامة.

تنفيذ وتطهيرالمكاتب.

-الحرص على تطهير الحمامات

-غلق أماكن التجمع والترفيه تمامً داخل أماكن العمل.

-تزويد الموظفين والعملاء بمطهرات الأيدي.

- غلق صالات الطعام حال وجودها.

الحفاظ على التهوية.



ثانياً: بند التقييم الصحي عند نقاط الدخول:

-قياس درجات الحرارة لجميع المترددين على المنشأة .

-قياس درجة الحرارة مرتين.

-الموظفين الذين قد يظهر عليهم أعرض غير مسموح لهم بالذهاب للعمل.

- توفير مكان للعزل.

-يفضل عمل كبار السن والحوامل من المنزل قدر المستطاع.



ثالثاً: بند توفير المستلزمات الوقائية اللازمة:

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-توفير المطهرات، ارتداء الماسكات، استخدام الأكواب والملاعق أحادية الاستخدام.