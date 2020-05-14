شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: رصد تعديات على نهر النيل بدمياط.. والمخالفون يزيلونها على نفقتهم الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت الأجهزة الفنية لقطاع حماية نهر النيل وفرعيه قيام عدد من المخالفين بالتعدي بالردم على مجري نهر النيل فرع دمياط بناحية بنا أبوصير مركز سمنود بمحافظة الغربية، وقامت أجهز الوزارة بالانتقال للموقع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ما اضطرهم إلى الاستجابة الفورية بإزالة التعدي على نفقتهم الخاصة.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل، في تصريحات صحفية، الخميس، إن ذلك يأتي استمرارا لما تقوم به أجهزة وزارة الموارد المائية والري والمتمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل من إجراءات بهدف التصدي لمحاولات التعدي على مجري نهر النيل والتي تأتي في إطار توجيهات وزير الري بضرورة اتخاذ كافة السُبل القانونية تجاه تلك التعديات والعمل على إزالتها مهما طال عُمر المخالفة والحفاظ على أملاك وأصول الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري من كافة اشكال التعدي.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنه قام المخالفون باستخدام ما تم تدبيره من معدات بمعرفتهم وعلى حسابهم الخاص برفع أعمال الردم من المجري المائي في ظل تواجد وإشراف مهندسي حماية نيل جنوب دمياط بقيادة المهندسة هناء شلش، المدير العام، وبمتابعة وتوجيهات المهندس علاء خالد رئيس القطاع.

وأضافت الوزارة أنه «لاشك أن هذه الاستجابة من قبل المخالفين إنما تدلل على الجهد الدؤوب والمتواصل من أجهزة الوزارة الممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل»، مؤكدة عزمها للتصدي لجميع المخالفين لإعادة الوجه الحضاري لمجري النهر والحفاظ عليه من جميع أشكال التعدي والاستغلال غير القانوني.