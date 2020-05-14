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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توفر الألعاب الترفيهية لأطفال «العائدين من الخارج»: جميعهم أولادنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حرص الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الخميس، على توفير الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين مع أسرهم بالمدن الجامعية من العائدين من الخارج والذين يقضون فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقدم العاملون بالمدينة الجامعية عددًا من الألعاب للأطفال والتي تنوعت بين عرائس للبنات وألعاب ذكاء للأولاد، فضلًا عن توفير عدد من الألعاب في حدائق المدينة للتسلية وإضافة جو من المرح على الأطفال وفق الاجراءات الاحترازية.
وقال «الخشت» في تصريحات صحفية، الخميس، إن ما تقدمه الجامعة للعائدين من الخارج لتخفيف فترة الحجر الصحي عليهم، وتأكيدًا على أن الدولة المصرية لا تتهاون في رعاية أبنائها وتقدم لهم كل ما يحتاجونه بالمجان، مشيرًا إلى أن «تقديم الألعاب للأطفال لأنهم أولادنا جميعًا وعلينا مراعاتهم في أصعب الظروف».
يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استقبل المصريين العائدين من الخارج بالورود، وحرص على توفير جميع احتياجاتهم، إلى جانب الإشراف على عملية التسكين وجودة الغرف والخدمات المتاحة.
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