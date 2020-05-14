شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة للمخالفين..محافظ الشرقية: إلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات بدءًا من السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وذلك للتأكيد على تنفيذ القرار الصادر بإلزام السائقين والركاب بالمواقف ارتداء الكمامات الواقية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنبا لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وكذلك وضع المعايير والضوابط المحددة لتنفيذ القرار.

وأكد «غراب» على ضرورة تنفيذ القرار بصرامة شديدة وذلك بدءاً من يوم السبت المقبل مع وضع لوحات إرشادية بالمواقف المنتشرة بنطاق دائرة المحافظة لتعريف السائقين والركاب بالقرار والعقوبة المقررة في حالة عدم الالتزام به بتحصيل غرامة مالية تبدأ بـ100 جنيه وتتصاعد تدريجيا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه، مضيفا أن القرار جاء للحفاظ على الدولة وصحة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه سيتم توزيع الكمامات بالمجان بالمواقف على السائقين والركاب خلال الأسبوع الأول لترسيخ تنفيذ القرار، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع نقيب الصيادلة بالشرقية لتوفير كميات كبيرة من الكمامات الواقية لتقدم للمواطنين بسعر التكلفة.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل ولجان متابعة للمرور على المواقف بنطاق كل مركز لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة والإدارة العامة للمواقف، قائلا: «سأقوم بنفسي بالمرور يوميا على المواقف لمتابعة مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية وسأطبق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين بتحصيل الغرامة المقررة أو إيقاف خط السير للحفاظ على صحة وسلامة الجميع فنحن في مرحلة لا تحتمل التهاون أو التقصير».

وخلال الاجتماع، أمر المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنبيه على العاملين بالمصالح الحكومية بارتداء الكمامات والقفازات الواقية وعدم السماح بدخول المواطنين للحصول على الخدمات إلا بعد ارتدائهم للكمامات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل أقصى جهد ممكن من الجميع وزيادة الوعي والإدراك للمواطن وإلتزامه بتنفيذ إجراءات الحماية لمحاصرة الفيروس والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

ولفت إلى نزول عدد من لجان المتابعة للتفتيش على كافه المصالح الحكومية للتأكد من إلتزام العاملين بوسائل الحماية الشخصية وعمل تقرير يومي بعدد المصالح الحكومية المخالفة للقرار والأخرى المستجيبة.

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كما أصدر المحافظ، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة والمنوطة بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة كورونا وعدم السماح بإقامة سرادقات العزاء وحفلات الإفطار الجماعي للحد من التجمعات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين سواء مع المواطنين أو رؤساء الوحدات المحلية المتقاعدين عن إجراء هذه المتابعة، وقال: «ليس مقبولا أن يستهين المواطن بالإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحته ويقدم بإصرار على ارتكاب أفعال من شأنها أن تضر به وبالآخرين وتساعد على انتشار الفيروس».