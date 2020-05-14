شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 41 مصابًا بفيروس كورونا بالغربية وخروجهم من المدينة الجامعية بنات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الخميس، عن خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من الحجر الصحي بنات بسبرباي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 231 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور توفيق المنشاوي، مدير الحجر الصحي بمدينة البنات، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا 48 حالة في انتظار النتيجه الأخري.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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