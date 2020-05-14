شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الأم والمولود مستقرة.. ثالث ولادة قيصرية بمستشفى العزل بكفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الفريق الطبي بمستشفى العزل بكفر الزيات، صباح اليوم الخميس، عملية ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بفيروس كورونا المستجد، لتكون ثالث حالة تضع مولودها داخل العزل.
قال الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى العزل بكفر الزيات، إن المستشفى شهد، فجر اليوم، حالة ولادة قيصرية للسيدة «غ .م» بالغ عمرها 38 عاما من المحلة مصابة بفيروس كورونا، بعد أن جرى استقبالها بالعزل يوم 4/5 كحالة جديدة داخل العزل.
وأكد «البرعي» أن حالة الأم والمولود مستقرة، لافتا إلى أن العملية جرت تحت إشراف طاقم طبي متكامل.
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