شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان مشروعات المياه والصرف والعشوائيات بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، اجتماعاً مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات «مياه الشرب والصرف الصحي- الإسكان- الجهاز المركزي للتعمير- التخطيط العمراني- تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة».

وخلال الاجتماع، رحب الدكتور عاصم الجزار، باللواء خالد فودة، والوفد المرافق له، واستمع إلى مطالب المحافظة، مؤكداً أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم والمساندة، لمحافظة جنوب سيناء، ولا تدخر جهداً في تنفيذ جميع المشروعات التي تحقق التنمية وتخدم أهالينا بالمحافظة.

ومن جانبه تقدم اللواء خالد فودة، بالشكر والتقدير للدكتور عاصم الجزار، ولجميع قيادات وزارة الإسكان، وأجهزتها المختلفة، على جهدهم المبذول في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظة، وتقديم كل الدعم للمشروعات التنموية لسكان المحافظة، كما استعرض عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع جهات وزارة الإسكان في المحافظة.