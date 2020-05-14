شكرا لقرائتكم خبر عن متعافي من «كورونا» بـ«عزل العجمي» يروي شهادة انتصاره: «ربنا وحده كان أعلم بي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» شهادة الانتصار على الفيروس المميت من داخل مستشفى العجمي المركزي (مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد)، والذي خرج اليوم الخميس، بعد تعافيه من الفيروس ليرفع عدد الحالات المتعافية بالمستشفى إلى الرقم ١١١.

وقال في فيديو بثته المستشفى على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» الخميس: «شهادة لله وحدة وقسما بالله أنا دخلت مستشفيات كتير ولي تاريخ طويل مع المرض إلا أنني لم أر في حياتي خدمة طبية ولا رعاية ولا عناية بالمرضى مثلما رأيت في مستشفى العجمي بالإسكندرية».

وأضاف: «أنا راجل سني مش صغير وأعتقد مركزي كمان مش قليل، وتعاملت كثيرًا مع مستشفيات وأطباء لكن شهادتي خالصة لوجه الله، وأنا مليش أقارب ولا زملاء في مستشفى العجمي حتى أقول هذا الكلام، وإنما من واقع ما لقيت من معاملة طيبة وإنسانية وكفاءة عالية وربنا كرمني على أيدين الناس دي».

وتابع: «دخلت المستشفي وربنا وحدة كان أعلم بي ودلوقتي الحمد لله أنا خارج على رجلي بعدما تلقيت الخدمة الطبية على أفضل ما يكون والجميع يتعامل معنا بأمانة ومسؤولية ويراعون ربهم في جميع المرضى باعتبارنا جزء من أسرهم» .

ووجه الشكر إلى جميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي والعاملين والأمن، فقد تلقينا أحسن نظام وأحسن معاملة وأتمنى الصحة للكل وربنا يحفظكم كلكم، متابعاً: «بصراحة شفنا أحسن نظام في المستشفى خلال فترة علاجنا وأتمنى الصحة للكل وربنا يعينكم».

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