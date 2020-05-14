شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير 3 رحلات لإعادة المصريين العالقين بالكويت اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الطيران المدني تسيير 3 رحلات طيران استثنائية، من مطار القاهرة الدولي، غدًا الخميس، لإعادة المصريين العالقين بدولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران رحلتي طيران، تتوجه إلى دولة الكويت، بينما تسير شركة «إير كايرو» للطيران رحلة لإعادة العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلات الكويت الثلاثة إلى مطار القاهرة.

وتجري سلطات مطاري القاهرة ومرسى علم الدوليين، فحوصات طبية لجميع الركاب القادمين على متن الرحلات الجوية من الخارج، من قبل الحجر الصحي بالمطار، ويتم نقل جميعهم بواسطة حافلات خاصة إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يومًا عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات «الشارتر» لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.