شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 8501 عامل غير منتظم بالوادى الجديد صرفوا 4 ملايين جنيه منحة الـ 500 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، والتى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من أحمد حسين طليب مدير المديرية تضمن عن ما تم إنجازه خلال شهري مارس وأبريل الماضيين ، أشار فيه إلي أنه تم الصرف لنحو 4708 عامل غير منتظم صرفوا مليونين و354 ألف جنيه من خلال فروع هيئة البريد ، وفروع البنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلي 16 أبريل الماضي ، فضلا عن استكمال المرحلة الأولي خلال الفترة من 26 إلي 30 من نفس الشهر، وحتي 14 مايو الجاري.

وأشار "طليب" إلي أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 3793 عاملا بقيمة إجمالية مليون 896 الف و 500 جنيه ، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتي 29 أبريل الماضي .

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كما قامت المديرية بصرف 65 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية لـ 32 عامل غير منتظم من المسجلين بالمديرية ، فضلا عن التفتيش علي الإجراءات الابتزازية لـ 120 منشأة ، وتوفير 25 فرصة عمل بشركتي نافيجيتور بشرق العوينات والشرق الاوسط بمركز الداخلة ، وما زالتا يتلقين الطلبات من الرغبين في العمل لحين استيفاء العدد المطلوب .