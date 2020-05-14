شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: كفاية كدا العالم لازم يفتح عايز أرجع لحياتى السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر نجيب ساويرس، رجل الأعمال، عن استيائه من إجراءات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على ضرورة إعادة فتح الأعمال والعالم، مشددا على رغبته في العودة لحياته.

وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : "العالم يجب أن يفتح، يكفي هذا، أريد العودة لحياتى".



نجيب ساويرس

وفى سياق آخر فاجأ رجل الأعمال نجيب ساويرس، متابعيه على تويتر يوم 28 إبريل الماضى، بالإعلان عن شعوره بالملل من كثرة مكوثه فى المنزل تنفيذاً لإجراءات الحجر المنزلى لمنع تفشى وباء كورونا، وبالفعل بدأ منذ نحو أسبوع متابعة أعماله اليومية من مكتبه بأبراج ساويرس بكورنيش النيل، ويزدحم جدول أعمال المليادرير المصرى خلال الفترة المقبلة بالعديد من الاجتماعات الهامة لشركاته سواء أوراسكوم للاستثمار القابضة أو بلتون المالية القابضة أو أورا للتطوير العقارى وغيرها، ويباشر أغلب اجتماعاته عبر فيديو كونفرانس.



أوراسكوم للاستثمارينشغل نجيب ساويرس بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، يوم الاثنين الموافق 1 يونيو، والتى ستتم عبر تقنيات الاتصال الحديثة للنظر فى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى السنة المالية المنتهية فى 31/12/2019، والتصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية، والنظر فى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة، والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة، بالإضافة إلى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة.

Advertisements

فيما تناقش الجمعية غير العادية تعديل المادة 4 من النظام الأساسى للشركة وذلك وفقاً للتعديلات القانونية الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

ويحاول "ساويرس" تطوير إدارة قطاعات الأعمال المختلفة فى شركة أوراسكوم والشركات التابعة لها كما يدرس فرص استثمار جديدة فى أنشطة مختلفة، لتعويض خسائرها والتى بلغت 425 مليون جنيه فى 2019، مقابل أرباح بلغت 865.59 مليون جنيه فى 2018، كما تراجعت إيراداتها من التشغيل إلى 1.16 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.32 مليار جنيه فى 2018.

وتملك شركة "ساويرس" استثمارات تعمل بشكل أساسى فى مصر وباكستان ولبنان وكوريا الشمالية وغيرها من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتشمل أنشطة الشركة ملكية وتشغيل شبكات المحمول بنظام الـ"جى إس إم"، ووسائل الإعلام والتكنولوجيا، وتوسعت العام الماضى فى قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات اللوجيستية والمجالات الترفيهية، ويطمح "ساويرس" أن يحولها لكيان مصرى مالى كبير تمتد أعماله إقليمياً ودولياً.