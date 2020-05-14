شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 6 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وفي التعامل مع الجمهور مع تفعيل الآليات الإلكترونية المختلفة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنه فى نطاق قطاع الإسماعيلية، الذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (581623) مشترك نجحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى تحقيق عدد من الإنجازات، حتى 31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية فى هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى:-

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تم إحلال وتجديدعدد من المهمات بالخطة الطموحة من عام 2017 حتى تاريخه متضمنة عدد متر325 كم موصلات جهد منخفض – 32233 كجم موصلات جهد متوسط –6724 متر كابلات جهد منخفض 16904متر كابلات جهد متوسط –1262عامود جهد منخفض – 379 عامود جهد متوسط –17محول قدرات مختلفة – 7 أكشاك كاملة بالمحول – 4 أكشاك فارغة – 5 موزعات حلقية - 14 صندوق توزيع جهد منخفض – 4 سكينة ثلاثية بتكلفة 30.6 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد (4356) محضر بقيمة تصل إلى حوالى 6.2 مليون جنيه وبلغت عدد المحاضر التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء عدد (22333) بقيمة تبلغ حوالى 15 مليون جنيه.

وجدير بالذكر أنه تم تطوير جميع الهندسات بقطاع الاسماعيلية، التى يبلغ عددها 14 هندسة وهم هندسة مدينة الاسماعيلية، مركز ابو صوير، مركز القصاصين،مركز التل الكبير، مركز القنطرة غرب،مركز القنطرة شرق،مركزفايد،والقري والعزب التابعة لهذه المراكز​.