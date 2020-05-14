مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم سيارتى نقل بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل بمركز بدر بالبحيرة، وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتي نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بالقرب من قرية التحدى بالبحيرة. وأسفر الحادث عن إصابة مصرع 3 أشخاص وإصابة 12آخرين وتم نقل المصابين الى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة. وكانت قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس سائق السيارة المتسبب فى مصرع 3 فتيات إثر حادث تصادم سيارة أجرة مع أخر نقل على الطريق الاقليمى بجوار كارتة الخطاطبة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعى للتأكد من إيجابية المواد المخدرة. Advertisements كان 3 فتيات قد لقو مصرعهم وأصيب أخرون فى حادث تصادم سيارة أجرة مع أخرى نقل على الطريق الاقليمى بجوار كارتة الخطاطبة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

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