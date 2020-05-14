شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": إصابة أبناء النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن أبناء النائبة شيرين فراج، أصيبوا أيضا بفيروس كورونا، بسبب نقل العدوي عن طريق والدتهم.
وأكد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن جميع النواب الذين حضروا اجتماع لجنه الخطة والموازنة يوم الخميس الماضي، خضعوا لاختبارات أولية، بعد مخالطتهم النائبة شرين فراج المصابه بفيروس كورونا والمحتجزة حاليا بمستسفي القصر العيني الفرنساوي .
ونفى "عمر" ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن إصابه 12 نائباً من أعضاء اللجنة، لافتا ان الاعلام تناول القضيه بطريقة غير منضبطه، لافتا إلى أن النائب طلعت خليل الذي كان يجلس بجوار النائبة شرين فراج أثناء اجتماع لجنه الخطة والموازنة الأخير أجرى التحاليل، وظهرت نتيجة سلبية.
وذكر، أن اللجنه ستوقف اجتماعاتها لمدة أسبوع واحد فقط، نتيجة إرهاق موظفين اللجنه وذلك بعد المجهود الكبير الذي بذل خلال الأسابيع الماضية، على أن تستأنف اجتماعاتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
كانت مجلس النواب قد أصدر بيانا حول الإجراءات التي قام بها في ضوء تأكيد إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكر البيان أن المجلس تواصل مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، والذين حضروا إلى مقر المجلس فور إخطارهم، وقاموا بمعاينة أماكن تواجد النائبة خلال الأسبوع الماضي، سواء في القاعة الرئيسية أو قاعات الاجتماعات أو القطاع الطبي.
وفي هذا الصدد راجع قطاع الطب الوقائي الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، وأكد مسئولو الطب الوقائي كفايتها تماماً لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.
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