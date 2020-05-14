الصحة تكشف تفاصيل خطة التخلص من كورونا فى 3 مراحل.. اعرف التفاصيل

وتتضمن المرحلة الثانية سلسلة من الإجراءات العامة وهي الفرز البصري والشفوي لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات مع الزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من منزله والزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها مع الحفاظ على كثافة متوسطة داخل المنشآت والمحال التجارية ولا يتم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أي أماكن ترفيهية في تلك المرحلة.

أما المرحلة الثالثة تتضمن اجراءات هامة وهي الالتزام بالتهوية الجيدة منع أي نوع من التزاحم في حالة توصيات منظمة الصحة العالمية باعتماد لقاح آمن وفعال يتم البدء في تلقي اللقاح حسب الأولويات التي ستصدرها وزارة الصحة والسكان مع اتباع أساليب النظافة العامة واستمرار التقيد بالاشتراطات ًالصحية لمتداولي الأطعمة في المطاعم والفنادق واستمرار ترصد المرض روتينيا وتنشيط الترصد حال ظهورأي حالات جديد.

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