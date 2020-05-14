شكرا لقرائتكم خبر عن هروب زوجة عشماوى وظهور داعية شهير.. تفاصيل الحلقة 20 من "الاختيار" مع تامر إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "ستوديو التحليل" للحلقة 20 من مسلسل الاختيار، تفاصيل هروب زوجة الإرهابى هشام عشماوى، من مصر إلى السودان إلى ليبيا لمقابلة زوجها الإرهابى هناك.

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كما عرض تامر إسماعيل صالح خلال لايف على صفحة الخليج 365، وثيقة فصل زوجة عشماوى من عملها بجامعة عين شمس بسبب تغيبها عن العمل خلال تلك الفترة.

وتضمنت الحلقة أيضا عرضا للظهور الخاص بالداعية رمضان عبد المعز الذى كان يتحدث في زيارة مع ضباط وجنود وحدة الضابط أحمد منسى في سيناء.

"ستوديو التحليل" هو لايف يومى يرصد تفاصيل ومعلومات جديدة عن الأحداث والشخصيات والبطولات التي تقدمها حلقات مسلسل الاختيار الذى يذاع يوميا على قنوات أون ويحقق أعلى نسب مشاهدة منذ أول رمضان.