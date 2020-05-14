شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حزمة إجراءات للمواطنين تمنع عدوي كورونا بعمليات التسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لن يتم فتح صالات الجيم وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة بالأندية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تطبيق خطة التعايش في مرحلتها الأولي مع فيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو وتخصيص مقاعد خاصة اضافية لكبار السن والحوامل في جميع وسائل النقل الأخرى.

وأوضحت وزارة الصحة أنه سيتم تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة بالمولات التجارية مع تشجيع الشراء باستخدام خدمات الشراء الالكتروني (Online) والدليفري مع مراعاة اجراءات منع انتشار عدوى بحيث يرتدي عامل التغليف للمنتج كمامة وجوانتي قبل تعامله مع الطلب (Order) وكذلك عامل الديليفري يرتدي الكمامة ويطهر يده قبل تعامله مع العميل وبعد استلام النقدية.

وبالنسبة لطالب الدليفري يتولى أحد أفراد الأسرة الأصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع الدليفيري في حالة كون الشخص في عزل منزلي ويضطر الي استلام الطلب من الدليفيري بنفسه يجب عليه عمل الأتي وبنفس الترتيب: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة لا تقل عن نصف دقيقة وارتداء الكمامة الواقية وارتداء جوانتي نظيف (بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة) واعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي الجوانتي النظيف.