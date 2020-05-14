شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طريقة التعامل داخل المولات والمحال التجارية لمنع انتكاسات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من خطط التعايش تستهدف تشديد الإجراءات لتفادى أى نوع من الانتكاسة من خلال الفرز البصرى والشفوى وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إلزام الجميع بارتداء الكمامة عند خروجه من منزله مع إلزام أصحاب الأعمال والمولات بوضع وسائل تطهير الأيدى على أبوابها والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه لن يتم فتح دور السينما والمسارح والكافيهات أو أى أماكن ترفيهية فى تلك المرحلة.

وأوضحت الوزارة، أن المريض بأعراض بسيطة إذا كان من الفئات عالية الخطورة يتواصل مع 105، وإذا كان من غير تلك الفئات يبقى فى المنزل ويتبع (ارشادات العزل المنزلى) لحين زوال الأعراض تماما أو أى علامة تدل على تطور الأعراض المرضية مثل استمرار ارتفاع الحرارة لمدة تزيد عن 3 أيام ضيق بالتنفس وألم شديد بالصدر يعيق التنفس نهجان أثناء الراحة وكحة مدممة (نادرا) أو علامات أخرى تدل على شدة المرض بعد مراجعة الشخص القائم بالمتابعة أو الاتصال برقم 105 وعند ظهور أى من تلك الأعراض يدل ذلك على تطور المرض ويتوجه فورًا للمستشفى. ٍ

Advertisements

وكانت أهابت وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين ضرورة ارتداء الكمامة (الماسك) أثناء الخروج من المنزل ويستمر ذلك حتى إشعار آخر.

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الأدلة القياسية للإعادة التدريجية للحياة الطبيعة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الاستعداد للعودة التدريجية للحياة الطبيعية فى البلاد خلال مرحلة انحسار جائحة الكورونا المستجدة (19-Covid) يستلزم اتباع اجراءات قياسية للحد من حدوث أى انتشار موسع من جديد للمرض والحد من المراضة والوفيات الناتجة عن الحالات فى مرحلة الإنحسار فى أى مرحلة من مراحل الوباء.