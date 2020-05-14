وفاة الأنبا "رويس" عن عمر يناهز 81 عامَا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت مصادر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن وفاة الأنبا رويس، الأسقف العام عن عمر يناهز 81 عامًا، وتقام صلوات الجناز الخاصة به في الثالثة عصر اليوم من الكنيسة البطرسية وتذاع على قناة أغابي القبطية على الهواء مباشرة.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن الراحل الأنبا رويس:

١- وُلِدَ في ميت غمر سنة 1939م باسم مختار فهمي المنياوي.

٢- حصل على بكالوريوس تجارة عام 1962.

٣- قام برهبنته الأنبا شنودة وقت أن كان أسقفًا للتعليم، ورسم باسم الراهب متياس السرياني.

٤- رُسِمَ قسًا (تاريخ الكهنوت) يوم الأحد الموافق 2 يناير 1966 مع القس أنطونيوس السرياني والقس أوغريس السرياني، ثم قمصًا يوم الأحد 25 يونيو 1967م مع القمص صرابامون السرياني.

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٥- في أكتوبر 1966 انتدبه قداسة البابا كيرلس السادس سكرتيرًا له، ثم مُشْرِفًا للإكليريكية.

٦- هرب من رسامته أسقفًا لدمياط في عام 1969؛ حيث اعتذر عن الرسامة واعتزل بالدير، وعاد مشرفا للإكليريكية في عام 1970م.

٧- أرسله نيافة الأنبا أنطونيوس البطريركي إلى إنجلترا عام 1971 ليرعى الأقباط في لندن.

٨- عُيِّنَ سكرتيرًا لقداسة البابا شنوده في نوفمبر 1971م.

٩- سيمَ أسقفًا عامًا في عيد العنصرة (عيد حلول الروح القدس) الذي يعقب عيد القيامة بـ50 يوما، سنة 1977 مع 4 أساقفة آخرين.

١٠- له عمله الرعوي خاصة بكندا وأمريكا؛ حيث كان ينتدبه قداسة البابا شنوده الثالث للإشراف على كنائس المهجر.