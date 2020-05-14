مياه المنوفية: رفع 4 آلاف عينة شهريًا وتطهير أكثر من 240 خزانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنوفية، إن جودة مياه الشرب، أهم أولويات الشركة، ويقوم قطاع المعامل والجودة بمتابعة جودة المياه المنتجة ورفع العينات من طرود المحطات والشبكات بصفة دورية بمعرفة مجموعة من الكيميائين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة، لضمان سلامة ومأمونية المياه.

وأوضح صالح، في بيان، اليوم الخميس، أنه يتم رفع أكثر من 4 آلاف عينة شهريًا من طرود المحطات والشبكات فضلاً عن متابعة رفع عينات كل ساعتين من طرود محطات المياه السطحية الكبرى حفاظا على سلامة وجودة المياه المنتجة وبما يضمن ضخ مياه نقية مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية.

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وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية، إلى قيام قطاع المعامل بوضع خطة دورية لغسيل وتطهير أكثر من 240 خزانًا علويًا بالإضافة إلى الشبكات حيث يتم فتح المحابس الموجودة بنهايات الخطوط لضمان إزالة أي رواسب أو شوائب قد تكون موجودة بالشبكات.

وقال الدكتور إسلام النعماني، رئيس قطاع المعامل والجودة، إن أعمال تطهير الخزانات والشبكات تتم طبقا للتعليمات والإجراءات المتبعة والتي أقرتها وزارة الصحة وتضمن إتمام عمليه الغسيل والتطهير على أكمل وجه ويتم ذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية، وتحت إشراف وزارة الصحة.

وأضاف النعماني، أن الشركة تمتلك سيارات المعامل المتنقلة الموجودة بكل أفرع الشركة والتي تنتقل فورا لبحث أي شكوى تصل عن طريق الخط الساخن 125 أو على الواتس أب على رقم ٠١٢٢٠٩٠٦٦٦٨​