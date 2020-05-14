"القوى العاملة" تكشف عدد العمالة غير المنتظمة التي صرفت منحة الـ500 جنيه أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن عدد العمالة غير المنتظمة التي صرفت منحة الـ500 جنيه أمس الأربعاء، نتيجة تضررها من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الخميس، أن عدد الذين صرفوا من خلال 3072 منفذا للبريد على مستوى الجمهورية بلغ 59 ألفاً و930 مستحقاً، ويتبقى 564 ألفا و131 مستحقا يصرفون حتى الساعة الرابعة اليوم الخميس أخر يوم في الصرف للمتخلفين.

وطلب الوزير، من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي وصورة منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

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وأوضح أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامة الجميع.

وأشار الوزير، إلى أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سيقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلى 2 مليون و37 ألفا و324 مستحقاً، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولى بالكامل يصل إلى مليار و18مليونًا و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك .

وتنتهي الحكومة اليوم الخميس، من صرف الدفعة الأولى للمتخلفين عن منحة ال 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).