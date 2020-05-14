برلماني يطالب بتوفير إجراءات الوقاية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن بعض الفئات تضطر للخروج والعمل على الرغم من العزل المنزلي للوقاية من فيروس كورونا مما يعرضهم للإصابة بالفيروس، وهم السائقون والبائعون والدليفري وعمال المطاعم والنظافة.

وأوضح متولي، في بيان، اليوم الخميس، أنه طبقا لتقارير نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الذين يعملون كحراس أمن لديهم أعلى معدلات وفيات إلى جانب العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية والسائقين والطهاة وعمال النظافة، ويحتمل أن يموتوا بما يصل إلى أربعة أضعاف وفاة خريجي الجامعات الذين يعملون في وظائف "مهنية"، مثل المحاسبين والمحامين والمهندسين والمعلمين.

وأشار إلى أن السبب في ذلك هو أنهم يتواصلون مباشرة مع أعداد كبيرة من المواطنين بشكل يومي، مطالبًا بالحفاظ على أرواحهم من خلال تزويدهم بالملابس الواقية والكمامات وكل الوسائل التي توفر لهم الوقاية التامة من الإصابة بهذا الفيروس الخبيث الذي يتسلل إلى المواطنين بدون استئذان، وبشكل خاص عمال النظافة.

وتابع: أحد العناصر الأساسية في منظومة الوقاية خير من العلاج وهو الأكثر عرضة للسقوط كضحية لكثير من العوامل أهمها افتقاده أبسط احتياطات الأمان علاوة على افتقاده الصوت الذى يعبر عنه ويطرح مشكلاته وحقيقة المخاطر التى يواجهها يوميًا.​