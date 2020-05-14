حبس تشكيل عصابي بتهمة تقليد العملات وترويجها بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتقليد العملات الوطنية وترويجها في العديد من المحافظات.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام (شخصان - "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتي (المائة – العشرون) جنيه مصري، واتخذا من محال إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في تقليد العملات الوطنية باستخدام أجهزة حاسب آلي وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية وتحقيق استفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

واستغل المتهمان تلك الفترة لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بنشاط الأسواق التجارية لسهولة ترويج ما يقومان بتقليده من عملات وطنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبحوزتهما (120 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنيه- 261 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرون جنيه- 175 فرخ ورق تصوير مطبوع "مقلدة ومعدة للتقطيع " لوجهي العملة الوطنية فئة المائة جنيه بقيمة مبلغ 70 ألف جنيه مصري- 75 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهي العملة الوطنية فئة العشرون جنيه "مقلدة ومعدة للتقطيع " بقيمة مبلغ 6000 جنيه مصري – جهاز حاسب آلي بمشتملاته – طابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئي "سكانر" - الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والطباعة).