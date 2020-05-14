كشف غموض مقتل سائق توك توك في القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض مقتل سائق توك توك بالقناطر الخيرية.

تبلغ للمقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بالعثور على جثة سائق توك توك، له معلومات مسجلة بقطعة أرض زراعية بناحية طريق مصرف عرب شركس بدائرة المركز وبجوار الجثه مركبة "توك توك" وبطيات ملابسه مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبإخطار اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة.

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وأسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات مسجلة، ربة منزل جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أسامة مشهور، رئيس المباحث، من ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيام المتهمة باستقلال مركبة "التوك توك" قيادة المجني عليه بزعم توصيلها لإحدى القرى بدائرة المركز وبالطريق كان بانتظارها باقي المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديده بــ فرد خرطوش، سلاح أبيض، كمية من الشطة للاستيلاء على "التوك توك" ولدى مقاومة المجني علية لهم قاموا بالاعتداء عليه مستخدمين ما بحوزتهم من أسلحة محدثين إصابته التى أودت بحياته، وتم بإرشادهم ضبط السلاح الناري والسلاح الأبيض المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.