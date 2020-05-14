زعما ملكيتهما قطعة أرض بأسيوط.. ضبط شخصين نصبا على سيدة واستوليا على 23 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية مرتكبي واقعة الاستيلاء على مبلغ 23,5 مليون جنيه من إحدى السيدات بزعم بيع قطعة أرض بأسيوط.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بقيام (شخصين-مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والحصول من إحدى المواطنات على مبلغ 23 مليون و500 ألف جنيه، بزعم بيع قطعة أرض مساحتها 780م2 كائنة بمدينة أسيوط عقب ايهامهما لها بملكيتهما لتلك الأرض "خلافاً للحقيقة" وعدم رد المبلغ المالي المستولى عليه.

أكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.