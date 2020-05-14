الأمن يضبط وكرا لتزيف وترويج العملات الوطنية بالاسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

سقط في قبضة مباحث الاموال العامة عاطل يدير وكراً لتقليد العملات الوطنية وترويجها على عملائه بالاسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية" بترويج العملات الوطنية المقلدة على راغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية صحيحة بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، مُتخذاً من مسكنه بدائرة قسم شرطة الرمل أول مسرحاً لممارسة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم ا وبتفتيش مسكنه عثر على(100000 جنيه عملات محلية مقلدة - مجموعة من الأوراق مطبوع عليها بعض النماذج لإحدى العملات المحلية - جهاز حاسب آلي بمشتملاته – طابعة ليزر ألوان ، المستخدمين في عملية التقليد).

وبفحص العملات المضبوطة فنياً تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.