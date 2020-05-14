ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كيلو شابو بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطلين بحوزتهما 2 كيلو شابو المخدر قبل ترويجها على عملائهما في منطقة أوسيم. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة قيام عاطلين لهما معلومات مسجلة بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بدائرة المركز. بناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهما على فرد خرطوش – 2,300 كيلو جرام لمخدر الشابو –صاعق كهربائي – لفافة فويل كبيرة للتعبئة – مبلغ مالي). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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