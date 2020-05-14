حلم السفر.. ضبط موجه بالتعليم لاتهامه بالنصب على المواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موجة لغة إنجليزية بسوهاج لقيامه بالنصب على آخرين والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية. تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغا من مواطنين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية. وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتبين قيام (موجه "لغة إنجليزية"- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للدول العربية للعمل بها والإستيلاء من الشاكيان على مبلغ خمسون ألف جنيه كمقدم لمبلغ مائة وأربعون ألف جنيه مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتدبير فرص عمل لهما بها، إلا إنه لم يفِ بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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