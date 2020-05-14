ضبط عاطل جمع 2.7 مليون من المواطنين بزعم استثمارها بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، عاطل لقيامه بالإستيلاء على أموال المواطنين عقب إيهامهم بتوظيف تلك الأموال مقابل أرباح بإجمالي 2.7 مليون جنيه بمدينة نصر.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 4 أشخاص بقيام حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت نحو اثنين مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار التكييفات، مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وقيامه بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام المتهم بتلقي مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض توظيفها واستثمارها في مجال تجارة قطع غيار التكييفات مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم و إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.