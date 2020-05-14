مصر | بـ"2 كيلو شادو وصاعق".. سقوط "عصابة الموت" في أوسيم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"2 كيلو شادو وصاعق".. سقوط "عصابة الموت" في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ"2 كيلو و300 جرام شادو، وصاعق كهربائي، وفرد خرطوش"، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عصابة الكيف في أوسيم، شمال الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات، لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن قيام عاطلان لهما معلومات مسجلة، بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم استهداف المتهمان، بمأمورية برئاسة المقدم محمد أبو القاسم وكيل فرقة شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش، 2،300 كيلو جرام لمخدر الشابو، صاعق كهربائى، لفافة فويل كبيرة للتعبئة، مبلغ مالى، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

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