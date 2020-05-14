مصر | إخلاء سبيل 4 أشخاص لاختراقهم حظر التجوال بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 4 أشخاص لاختراقهم حظر التجوال بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة الزيتون قرار إخلاء سبيل 4 أشخاص بتهمة اختراق حظر التجوال في أثناء توقيت فرض الحظر، على ذمة التحقيقات.

البداية كانت في أثناء مرور قوة أمنية لضباط مباحث القسم لتطبيق قرار الحظر بعد التاسعة مساء، حيث تمكنت من ضبط 4 أشخاص في أثناء مرورهما بالشارع، وقيامهم باختراق حظر التجوال، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم،، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية: غلق 12 ألف مركز تعليمي و213 مقهى

وتواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي و"الكافيتريات" ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

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وأسفرت عن ضبط (213) مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجاري" (12531) مركزًا تعليميًا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي زعم قيام مباحث باب الشعرية بضبط أحد الأشخاص دون سندًا قانونيا.

كانت رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الادعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص دون سند قانونيا.

وتبين أن الشخص المضبوط (عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 2532020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمسكنه، وضُبط بحوزته (20 جرام من مخدر الفودو).

وأثناء الضبط تجمع عدد من معارفه في محاولة للتعدي على القوات وتسهيل هروب المتهم، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف واصطحابه للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.