مصر | ضبط عاطل لاستيلاءه على 2 مليون جنيه من أموال المواطنين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لاستيلاءه على 2 مليون جنيه من أموال المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على أموال المواطنين عقب إيهامهم بتوظيف تلك الأموال مقابل أرباح.

قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أربعة أشخاص بقيام (شخص، حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة) بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو إثنين مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار التكييفات، مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وقيامه بالإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.

بالبحث والتحرى وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار التكييفات مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحة الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل.. الأمن الاقتصادي يضبط 975 قضية خلال 24 ساعة



اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (975) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

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الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1089) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11421) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (310) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهودها عن ضبط (102) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (5) قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وجاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.