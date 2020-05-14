مصر | ألقوه في المصرف.. كشف ملابسات العثور على جثة سائق بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ألقوه في المصرف.. كشف ملابسات العثور على جثة سائق بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة سائق "توك توك"، له معلومات مسجلة بقطعة أرض زراعية بناحية طريق مصرف عرب شركس بدائرة المركز وبجوار الجثه مركبة "توك توك" وبطيات ملابسه مبلغ مالى، هاتف محمول.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص ثلاثة عاطلين، لاثنين منهما معلومات مسجلة، ربة منزل، جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيام المتهمة باستقلال مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه بزعم توصيلها لإحدى القرى بدائرة المركز وبالطريق كان بانتظارها باقى المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديده بــ (فرد خرطوش، سلاح أبيض، كمية من الشطة) للاستيلاء على "التوك توك" ولدى مقاومة المجنى علية لهم قاموا بالإعتداء عليه مستخدمين ما بحوزتهم من أسلحة محدثين إصابته التى أودت بحياته.