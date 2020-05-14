مصر | ألقوه في المصرف.. كشف ملابسات العثور على جثة سائق بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ألقوه في المصرف.. كشف ملابسات العثور على جثة سائق بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة سائق "توك توك"، له معلومات مسجلة بقطعة أرض زراعية بناحية طريق مصرف عرب شركس بدائرة المركز وبجوار الجثه مركبة "توك توك" وبطيات ملابسه مبلغ مالى، هاتف محمول.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص ثلاثة عاطلين، لاثنين منهما معلومات مسجلة، ربة منزل، جميعهم مقيمين بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيام المتهمة باستقلال مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه بزعم توصيلها لإحدى القرى بدائرة المركز وبالطريق كان بانتظارها باقى المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديده بــ (فرد خرطوش، سلاح أبيض، كمية من الشطة) للاستيلاء على "التوك توك" ولدى مقاومة المجنى علية لهم قاموا بالإعتداء عليه مستخدمين ما بحوزتهم من أسلحة محدثين إصابته التى أودت بحياته.
وتم بإرشادهم ضبط السلاح النارى والسلاح الأبيض المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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شنق نفسه في سور البلكونة".. بهذه الطريقة انتحر رجل ستيني العمر داخل شقته، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، باكتشاف سيدة انتحار زوجها داخل شقتهم بدائرة القسم.
وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "عصام.س.ع"، 65 سنة، بالمعاش، يرتدي كامل ملابسه ومُعلق بحبل من رقبته، بسور البلكونة.
التحريات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، أوضحت أن المتوفي متزوج ولديه "شاب وابنه متزوجة"، وكان يعاني من مرض نفسي منذ خمس سنوات، ويوم الواقعة توجهت زوجته وابنها إلى منزل ابنتها للإفطار عندها، ولدي عودتها فوجئت بزوجها مُعلق من رقبته بسور البلكونة.
وتوصلت معاينة رجال مباحث الجيزة إلى عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وانتحار المتوفي عن طريق شنق نفسه، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.
وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.