مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 2 طن لحوم فاسدة فى العمرانية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 2 طن لحوم فاسدة فى العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1255) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة بمحل لحفظ وتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2.057 طن "مقطعات لحوم - مقطعات دواجن - برجر – سوسيس - مقطعات كبده") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لحيازته (36،400 طن "صلصة – شعرية – زيت طعام") معبأة داخل براميل وشكائر وجراكن مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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ضبط ملك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة ديرب نجم (بمحافظة الشرقية) لحيازته (25 طن "سكر حر سائب ومعبأة") مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن.

ضبط مالك مركز توزيع سلع غذائية بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (7.350 طن سلع غذائية "أرز أبيض") بقصد رفع أسعارها.

ضبط المدير المسئول مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول عدد (9200 عبوة وقطعة "كحول مطهر - جوانتى") بقصد رفع أسعارها.

ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة بلقاس (بمحافظة الدقهلية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (4 طن "سكر حر") بقصد رفع أسعارها.

ضبط المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين (بمحافظة القاهرة) لحيازته عدد (8000 قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض) مُهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وكذا (437 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة – كحول مطهر") مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المتدوال.