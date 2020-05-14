مصر | إرسال 3 كيلو هيروين وأقراص مخدرة للمعمل الكيميائي بالسلام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إرسال 3 كيلو هيروين وأقراص مخدرة للمعمل الكيميائي بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام اليوم الخميس، حبس مسجلي خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 3 كيلو من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وسلاح نارى بالسلام.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي وإرسال تقرير وافى بها، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص.

تعود الواقعة عندما رصدت مكافحة المخدرات نشاط عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لهما معلومات جنائية مسجلة، تخصصا في الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان السلام بمحافظة القاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما وبحوزتهما 9 أسطوانات لمخدر الهيروين، و100 لفافة لذات المخدر وزنت جميعها (3 كيلو جرام)، (40 قرص مخدر)، طبنجة عيار 9مم وعدد ( 39 ) طلقة نارية من ذات العيار، ( 2 ) سيارة، مبلغ مالى، ( 4 ) هواتف محمولة، سلاح أبيض، ( 4 ) ميزان حساس.

بمواجهة المتهمان ااعترفا بنشاطهما الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو (853200 جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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"إحنا السبب في العز اللي أنت فيه".. بهذه الكلمات هدد لاعب كرة قدم بنادي أجنبي، وآخر ادعى أنه وكيل أعمال اللاعب "عمر جابر"، لاعب نادي الزمالك السابق، ولاعب بيراميدز الحالي، دون أن يقدما أوراقا تفيد ذلك.

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مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن شعبان سعيد المحامي، تقدم بعريضة بنيابة العجوزة بمحكمة شمال الجيزة، بصفته وكيلا عن اللاعب عمر جابر، قال فيه عمر إنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان ناشئي في نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب لكونهما صديقيه خاصة وأنه أصبح ميسور الحال.

وأضاف المصدر ذاته إلى أنهما طلبا منه بعد ذلك مبالغ مالية وصلت إلى ملايين الجنيهات، ولدى رفضه بدأ ابتزازه وتهديده بالإيذاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهما.. "إحنا السبب في العز اللي أنت فيه".

وأوضح المصدر ذاته إلى الخليج 365 بأن النيابة العامة بالعجوزة طلبت استدعاء المتهمين لسماع أقوالهما حول الواقعة، وبعد حضورهما وسماع اقوالهما، تبين أنهما في العقد الثاني من عمرهما، حيث ادعى أحدهما أنه كان وكيل أعمال " عمر جابر" سابقا، ولدى سؤاله عن وجود عقود أوراق أو عقود تفيد ذلك، علل عدم وجود أوراق أو عقود بينهما لكونهما أصدقاء، فيما، مشيرين إلى أنهما السبب في بيعه لنادي لوس أنجلوس في أمريكا.

واختتم المصدر ذاته، أنه أصدر قرارا بحجزهما لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وأنه بعد ورود تحريات المباحث بالجيزة حول الواقعة، صدر قرارًا بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط خمسة أشخاص لثلاثة منهم معلومات مسجلة، حال إستغلالهم لمجموعة من الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، وبرفقتهم سبعة أطفال وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامي في إستغلال أولادهم وبعض الصبية فى أعمال التسول للإستفادة المادية.

كما أمكن ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بإستجداء المارة بذات المنطقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تفعيل الأمن الاجتماعى الذى يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصرى.