مصر | 30 ألف درهم فدية.. كشف ملابسات خطف شاب في طنطا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر 30 ألف درهم فدية.. كشف ملابسات خطف شاب في طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات، بتلقيها إتصال هاتفى من شقيقتها المتواجدة بإحدى الدول العربية، وأبلغتها باختطاف (نجلها، ميكانيكى) مقيم لدى جدته لوالدته بذات العنوان وورود مقطع "فيديو" على هاتفها يتضمن مشاهد لنجلها ويطلب خلاله مجهولين مبلغ 30 ألف درهم، كفدية لإطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، وسيدة، مقيمين بدائرة مركز المحلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وأمكن تحرير المختطف من مكان إحتجازه بمسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من المتهم الهارب خارج البلاد لوجود خلافات مالية مع والدة المختطف، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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