مصر | 30 ألف درهم فدية.. كشف ملابسات خطف شاب في طنطا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر 30 ألف درهم فدية.. كشف ملابسات خطف شاب في طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات، بتلقيها إتصال هاتفى من شقيقتها المتواجدة بإحدى الدول العربية، وأبلغتها باختطاف (نجلها، ميكانيكى) مقيم لدى جدته لوالدته بذات العنوان وورود مقطع "فيديو" على هاتفها يتضمن مشاهد لنجلها ويطلب خلاله مجهولين مبلغ 30 ألف درهم، كفدية لإطلاق سراحه.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، وسيدة، مقيمين بدائرة مركز المحلة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وأمكن تحرير المختطف من مكان إحتجازه بمسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من المتهم الهارب خارج البلاد لوجود خلافات مالية مع والدة المختطف، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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"بعد مشاجرة مع جاره".. لفظ شاب أنفاسه الآخيرة داخل مستشفي القصر العيني، متأثرا بإصابته بجرح طعني بجسده، إثر التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض بقرية الجملة، التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بقرية الجملة، نطاق المركز.
بدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابساتها وظروفها ودوافعها، وضبط مرتكبيها.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة "رجب.ص"، بجرح طعني بالجسد، نقل على إلر ذلك إلى المستشفي لتلقى العلاج، لكنه توفي متأثرا بإصابته.
وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.