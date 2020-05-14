مصر | لتسولهم بالأطفال.. القبض على 13 شخصا في الدقي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر لتسولهم بالأطفال.. القبض على 13 شخصا في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت أجهزة الأمن بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، 13 شخصًا، استخدموا الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام.

جاء ذلك فى ظل الإجراءات التى تتبعها وزارة الداخلية، فى ضبط المتاجرين بالأطفال والمتسولين للحد من هذه الظاهرة التى أصبحت منتشرة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

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"إحنا السبب في العز اللي أنت فيه".. بهذه الكلمات هدد لاعب كرة قدم بنادي أجنبي، وآخر ادعى أنه وكيل أعمال اللاعب "عمر جابر"، لاعب نادي الزمالك السابق، ولاعب بيراميدز الحالي، دون أن يقدما أوراقا تفيد ذلك.

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن شعبان سعيد المحامي، تقدم بعريضة بنيابة العجوزة بمحكمة شمال الجيزة، بصفته وكيلا عن اللاعب عمر جابر، قال فيه عمر إنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان ناشئي في نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب لكونهما صديقيه خاصة وأنه أصبح ميسور الحال.

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وأضاف المصدر ذاته إلى أنهما طلبا منه بعد ذلك مبالغ مالية وصلت إلى ملايين الجنيهات، ولدى رفضه بدأ ابتزازه وتهديده بالإيذاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهما.. "إحنا السبب في العز اللي أنت فيه".

وأوضح المصدر ذاته إلى الخليج 365 بأن النيابة العامة بالعجوزة طلبت استدعاء المتهمين لسماع أقوالهما حول الواقعة، وبعد حضورهما وسماع اقوالهما، تبين أنهما في العقد الثاني من عمرهما، حيث ادعى أحدهما أنه كان وكيل أعمال " عمر جابر" سابقا، ولدى سؤاله عن وجود عقود أوراق أو عقود تفيد ذلك، علل عدم وجود أوراق أو عقود بينهما لكونهما أصدقاء، فيما، مشيرين إلى أنهما السبب في بيعه لنادي لوس أنجلوس في أمريكا.

واختتم المصدر ذاته، أنه أصدر قرارا بحجزهما لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وأنه بعد ورود تحريات المباحث بالجيزة حول الواقعة، صدر قرارًا بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط خمسة أشخاص لثلاثة منهم معلومات مسجلة، حال إستغلالهم لمجموعة من الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، وبرفقتهم سبعة أطفال وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامي في إستغلال أولادهم وبعض الصبية فى أعمال التسول للإستفادة المادية.

كما أمكن ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بإستجداء المارة بذات المنطقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تفعيل الأمن الإجتماعى الذى يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصرى.