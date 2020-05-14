مصر | إحالة تشكيل عصابى بـ15 مايو إلى المحاكمة بتهمة خطف مقاول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 14 مايو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إحالة تشكيل عصابى بـ15 مايو إلى المحاكمة بتهمة خطف مقاول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة 15 مايو الجزئية اليوم الخميس، 3 متهمين بتهمة خطف صاحب شركة مقاولات ومطالبة نجله بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه إلى الجنايات للمحاكمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بأن مالك شركة مقاولات، أثناء سيره بالسيارة قيادته متجهًا للشركة عمله فوجئ بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكى باستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم واصطحابه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية.

وقاموا بالاتصال بابنه وطلبوا منه مبلغًا ماليًا قدره 2 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه، إلا أن نجله قام بالتفاوض معهم واتفق على دفع مبلغ 250 ألف جنيه وطلبوا منه ترك المبلغ المالى بطريق (الكريمات - أطفيح) وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مقاولًا، ونجل شقيقته "سائق"، وآخر، وتم ضبط المتهمين الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة تفصيليًا بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وقرر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على خطفه ومساومة ابنه على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالمتهمين الثانى والثالث لارتكاب الواقعة.

تم بإرشاد المتهمين ضبط مبلغ 65 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، وأضافا بأن السلاح والسيارة المستخدمين فى ارتكاب الواقعة وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهم الثالث.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الهارب بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بمركز شرطة الصف بالجيزة، باستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته سيارة ملاكي، مسدس صوت، 10 طلقات، مبلغ 135 ألف جنيه، 150 جرامًا لمخدر الهيروين.

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين المضبوطين، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3 أشخاص بالدقهلية بحوزتهم مخدرات وسلاح

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدرى البانجو والهيروين وقطعتى سلاح نارى وذخائر.

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، قيام ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية، مُقيمين بدائرة مركز شربين، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وإتخاذهم من دوائر المدينة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة جمصة وبحوزتهم (37،200 كيلو جرام لمخدر البانجو - 663 جرام لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار- مسدس).

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة، وضبط (10609) قضية سرقة تيار كهربائى.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعد أن قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1051) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.